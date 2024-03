La tolerancia excesiva para que los vehículos se estacionen en línea amarilla ha ocasionado que los estacionamientos del centro no alcancen el 100% de ocupación, informó José Antonio Mier Garza, presidente de la Asociación de Estacionamientos del Centro.

El representante del sector aseguró que esta situación está provocando una ocupación por debajo del 50% en la mayoría de los estacionamientos, lo que representa un serio problema para la economía de estos negocios.

Atribuyó esta problemática a la falta de acción por parte de las autoridades municipales. «Tenemos una competencia desleal porque hay muchos autos estacionados en línea amarilla y las autoridades no toman medidas al respecto», expresó. Afirmó que, a pesar de las multas impuestas, los infractores continúan estacionándose en estas áreas sin temor a represalias.

Mier Garza sugirió el uso de grúas como la solución más efectiva para disuadir a los conductores de estacionarse en lugares prohibidos. «Las grúas son el mejor método para que la gente entienda que no deben estacionarse en el centro, en línea amarilla», explicó. Destacó que la imposición de multas es fundamental para educar a la población sobre la importancia de respetar las normativas de estacionamiento.

También, hizo hincapié en la necesidad de concienciar a los conductores sobre la seguridad de sus vehículos. Señaló que, aunque los costos de estacionamiento en la zona son accesibles, muchos conductores prefieren arriesgarse a dejar sus autos en la vía pública, exponiéndolos a robos y vandalismo. Destacó la importancia de utilizar estacionamientos seguros, especialmente cuando se transportan pertenencias de valor en el vehículo.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades locales para tomar medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de las normativas de estacionamiento y protejan la economía de los negocios del sector.