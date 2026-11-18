Un hombre de 31 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de ser señalado por ingresar sin autorización a una vivienda del fraccionamiento Lomas de Santa Anita.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Juan de Dios Peza, donde el propietario sorprendió a un desconocido dentro de su casa y decidió intervenir para sacarlo.

El afectado, identificado como Abraham “N”, de 32 años, consiguió expulsar al intruso y posteriormente solicitó la presencia de las autoridades a través de los servicios de emergencia.

Tras recibir el reporte, policías municipales acudieron al inmueble y se entrevistaron con el propietario, quien identificó al presunto responsable y manifestó su intención de presentar una denuncia por allanamiento de morada.

Ante el señalamiento directo, los uniformados detuvieron a Juan “N”, de 31 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El sospechoso quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.