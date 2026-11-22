Citlalli Medina Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. -En Chivas, el sueño de levantar un campeonato toma fuerza y el camino pasa por tardes como la de hoy ante Cruz Azul. En tanto, la máquina quiere demostrar que puede ser el nuevo bicampeón del futbol mexicano, así que hoy tratará de mostrar de lo que es capaz.

El Rebaño quiere demostrar que ha aprendido de sus tropiezos, que ha fortalecido su mentalidad y que está dispuesto a dejarlo todo para saldar una deuda que tiene pendiente con su afición: ganar el título. «Todos en el grupo estamos muy convencidos, estamos muy unidos. Veo a mi equipo y estoy muy orgulloso de todos, obviamente vamos a buscar lo que todos queremos, paso a paso, partido a partido, pensaremos en hacer bien las cosas, en darlo todo», dijo Bryan González en exclusiva para Grupo REFORMA.

De entrada, el Guadalajara podría hoy impedirle a La Máquina el quedarse con el liderato del torneo, y colocarse por encima de los celestes para una mejor ubicación rumbo a la Liguilla. Cruz Azul persigue el puesto de privilegio para la Fase Final, gracias a sus 32 puntos, pero requiere vencer al Rebaño para quedarse con el liderato. Y Chivas tiene en sus manos el ser segundo, al menos, y bajar a La Máquina hasta la tercera posición.

El empate dejaría a la máquina como líder y obviamente también la victoria, pero un triunfo de Chivas haría que el rebaño quedase en primero, Cruz Azul segundo y América tercero. El partido por el liderato comenzará a las 5:00 de la tarde desde Zapopan.