Ambientalistas expresan sus preocupaciones ante el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) por la falta de comunicación y de información clara sobre la disponibilidad de agua, las dudas respecto a la medición y las tarifas, así como la incertidumbre sobre la supervisión de la calidad del agua, destacó el director de Conciencia Ecológica, Humberto Tenorio Izazaga.

El activista comentó que una de las principales inquietudes radica en la falta de comunicación efectiva entre el Municipio y Veolia durante la transición. «Ignoraron las peticiones y no se sentaron a dialogar con dicha empresa, y eso es algo que deberían haber hecho». Además, expresó sus dudas, ya que MIAA no ha proporcionado información clara sobre la cantidad de agua disponible en los acuíferos, lo que plantea interrogantes sobre la gestión del recurso hídrico en el futuro.

Asimismo, destacó la necesidad de una medición precisa del consumo de agua, por lo que la implementación de medidores accesibles y de fácil lectura es esencial para evitar disputas entre los ciudadanos y los operadores del agua. También cuestionó la política de tarifas, preguntándose cuál será la tarifa base por metro cúbico y expresando su preocupación por los recibos iniciales de MIAA, que algunos ciudadanos reportaron como bajos y confusos.

Además, expresó su inquietud sobre la falta de supervisión y control sobre la calidad del agua. Mencionó que, tras la desaparición de la Comisión Ciudadana del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), no está claro dónde recaerá la responsabilidad de supervisar la calidad del vital líquido y cómo los ciudadanos podrán presentar quejas sobre problemas relacionados con la calidad del suministro. También cuestionó la afirmación de que MIAA podría cortar el suministro a los usuarios morosos, enfatizando que el agua es un derecho inalienable que no puede ser suspendido según la ley.

En cuanto a la comunicación con MIAA para interponer quejas, dijo que intentó ponerse en contacto con ellos por teléfono, pero encontró dificultades para obtener respuestas claras.