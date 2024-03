Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una quinta parte de los trabajadores en el mundo duda de que pueda aprender a usar la Inteligencia Artificial para facilitar sus labores, de acuerdo con datos de la consultora PwC.

«Un 20 por ciento del talento de las empresas considera que requerirá nuevas habilidades que no sabe si pueda aprender», señala el documento «Tendencias en IA que definen 2024».

En el caso de México, añade el documento, las condiciones de los trabajadores los hacen dudar de su capacidad para atender las nuevas tecnologías.

José Luis Hernández, CEO de White Bx Project, firma especializada en servicios de IA para empresas, expuso que entre más grande sea la empresa es menos propensa a tener empleados que teman a la IA.

La conexión de las compañías con las nuevas tecnologías es otro factor, pues mientras más avanzada esté en ese aspecto es más probable que ya tengan una formación que les permita enfrentar la coyuntura de la IA, detalló.

Además, entre más global sea la empresa más cómodos se sentirán los empleados con el uso de la Inteligencia Artificial.

Comentó que el mayor riesgo de las empresas es que se considere a la herramienta como fácil de usar y que no es necesaria capacitación o adiestramiento alguno, informarse, estudiar o conocer los impactos éticos.

«Las empresas deben generar condiciones que permitan a los trabajadores obtener habilidades para que no duden en el uso de esta tecnología», detalló.

Destacó que se requerirán perfiles cada vez más especializados como la figura del Chief Artificial Intelligence Officer, la cual es fundamental y cobrará gran relevancia en los próximos años.

«Es uno de los nuevos puestos de trabajo que trae la IA y que permitirá a empresas y Gobierno hacer un buen uso de la tecnología mediante la supervisión humana. Tarde o temprano llegará la obligación de contar con normas, códigos de conducta, sistemas de gestión de riesgos, auditorías algorítmicas y, en consecuencia, un responsable de todo esto», alertó.