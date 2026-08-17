Drones vigilarán La Pona, arroyos y zonas estratégicas

El Municipio de Aguascalientes reforzará su esquema de seguridad y vigilancia con tecnología de última generación, incluidos drones programables capaces de supervisar zonas específicas y detectar anomalías durante la noche. Además, ampliará los recorridos de vigilancia al interior de las colonias, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

El alcalde explicó que el nuevo equipamiento para seguridad pública está próximo a recibirse e incluye drones destinados a vigilar polígonos como La Pona y los arroyos. Esta tecnología permitirá realizar labores de monitoreo nocturno y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

A la estrategia se sumará una mayor presencia del área de Tránsito durante el día y la noche. La vigilancia no se concentrará únicamente en cruces, vialidades principales y grandes anillos, sino que se extenderá a las colonias, en atención a las solicitudes de sus habitantes.

Montañez señaló que mantener a Aguascalientes entre las entidades con mejores condiciones de seguridad es necesario para preservar el dinamismo económico y favorecer la llegada de nuevos habitantes. Para ello, destacó la coordinación diaria con la gobernadora Tere Jiménez, así como la comunicación con autoridades federales y empresas concesionarias ferroviarias para supervisar los cruces del tren y verificar que los sistemas de seguridad funcionen correctamente.

El esquema busca combinar una mayor presencia policial, el uso de herramientas tecnológicas y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los operadores de infraestructura estratégica.