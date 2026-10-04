Una mujer identificada como Andrea “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en los delitos de Robo Calificado y Lesiones Dolosas, luego de que presuntamente suministrara una sustancia a una persona para dejarla inconsciente y apoderarse de diversos objetos.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del fraccionamiento La Misión, en el municipio de Jesús María. De acuerdo con la investigación, la imputada acudió al inmueble y comenzó a consumir bebidas embriagantes junto con la víctima.

En algún momento, Andrea “N” presuntamente colocó una sustancia en la bebida de la víctima, quien perdió el conocimiento. La mujer habría aprovechado esa condición para tomar diversos objetos del domicilio y posteriormente escapar a bordo de un vehículo de plataforma.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra la señalada. El mandamiento judicial fue cumplimentado dentro del Centro Penitenciario, donde Andrea “N” ya se encontraba recluida y sujeta a otro proceso relacionado con hechos que, según la Fiscalía de Aguascalientes, presentan un modus operandi similar.

Durante la audiencia, un Juez de Control resolvió vincularla a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa y justificada como medida cautelar.

La autoridad judicial fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.