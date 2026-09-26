El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, realizó una gira de supervisión por obras de rehabilitación y modernización de infraestructura sanitaria en el barrio de La Salud, la colonia Insurgentes y el sector de Juan Pablo II, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las redes de drenaje y prevenir afectaciones.

Durante el recorrido, Montañez Castro señaló que, a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), se trabaja en la rehabilitación de infraestructura subterránea para mantener en condiciones adecuadas las redes sanitarias y brindar un mejor servicio a las familias de la capital.

En la avenida Héroe de Nacozari, en el barrio de La Salud, supervisó la modernización de la red sanitaria, que contempla el suministro e instalación de más de 700 metros lineales de tubería de PVC de 8 y 24 pulgadas, así como la construcción de 49 descargas domiciliarias y 10 nuevos pozos de visita. José Serna Fajardo, subdirector de Alcantarillado de MIAA, informó que esta obra representa una inversión de 3.7 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Posteriormente, en la calle Julián Medina, de la colonia Insurgentes, el alcalde constató los trabajos de rehabilitación de un colector sanitario, donde se intervienen 424 metros lineales de tubería, además de 23 descargas domiciliarias, ocho pozos de visita y un pozo caja especial de concreto armado. Para esta obra se destinan 4.3 millones de pesos del FAISMUN.

Finalmente, supervisó los trabajos en el colector pluvial de Juan Pablo II, donde las labores se realizan diariamente y en horarios extendidos, incluidos sábados y domingos, para avanzar en la ejecución de la obra.

El municipio señaló que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura sanitaria y pluvial, así como reducir los riesgos asociados a fallas en las redes de drenaje.