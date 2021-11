Este domingo por la mañana se disputó la vuelta de los cuartos de final en la categoría Sub 18 de la Liga MX. Necaxa llegaba con una desventaja de un gol ante Santos que aprovechó su localia sacando la mínima ventaja, ahora los de Aguascalientes querían hacer lo propio en las instalaciones de Casa Club para entrar a las semifinales de la temporada.

Guadalupe Ramos mandó de arranque a Emiliano Pérez; Román Torres, Ángel Rodríguez, Cristian Vázquez, Sebastián Esparza; Luis Navarro, Rogelio Cortez, Waldo Madrid, Roberto Rodríguez; Gibrán Ortiz y Oliver Cruz.

Necaxa salió con agresividad para buscar el empate global desde los primeros minutos y tuvieron un par de aproximaciones hasta que Oliver Cruz logró abrir el cerrojo lagunero cuando se encontró una pelota dentro del área y sacó un tiro cruzado que adelantó a los Rayos.

Santos empató minutos después luego de que hubiera un penal y lo convirtieran los visitantes para recobrar la ventaja en el global. Tras el gol de Santos, el conjunto local continuó buscando el tanto de la diferencia y estuvo cerca con dos jugadas de Roberto Rodríguez que no pudo concretar. Primero se encontró solo de cara al portero rival, pero su disparo de derecha se fue por un costado. Después fue con un cabezazo del mismo Rodríguez, pero un defensor alcanzó a sacar en la línea y el partido se fue empatado al descanso.

En la segunda parte, los Rayos anotaron el segundo del día cuando nuevamente Oliver Cruz disparó dentro del área y venció al guardameta rival. Con el pasar de los minutos, Necaxa bajó las revoluciones y se plantó bien atrás. Sin embargo, el desgaste de Necaxa fue mayúsculo y Santos empató el partido tras una serie de rebotes en el área rojiblanca.

Los Guerreros se quedaron con 10 hombres por una expulsión en la recta final del partido y Necaxa se volcó al frente, no obstante, Misael Perea también se fue expulsado por los Rayos complicando el panorama para los Rayos que se quedaban sin tiempo para conseguir la victoria en el partido que les diera el empate global y por ende el pase. En el tiempo agregado Necaxa consiguió un agónico gol gracias a una tremenda volea del capitán Luis Navarro que terminó en el fondo de las redes rivales, causando la explosión de todo el equipo que celebró con todo el gol de la victoria. Luego de los resultados de los demás partidos, Necaxa se medirá ante Pachuca por el pase a las finales, la otra llave es entre América y Atlas.