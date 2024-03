Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, el Hospital Hidalgo subrayó su compromiso con la atención integral de pacientes con esta condición en el estado, donde la prevalencia alcanza 1 por cada 700 nacimientos. Anualmente, se estima el nacimiento de 40 niños con Síndrome de Down, a quienes se ofrece atención especializada desde edades tempranas para potenciar su calidad de vida.

Jaime Asael López Valdez, genetista del CHMH, describió el Síndrome de Down como una alteración genética que se caracteriza por un cromosoma extra, lo que resulta en un total de 47 cromosomas. Esta condición afecta tanto el aspecto físico como el desarrollo cognitivo de los individuos.

En la actualidad, el CHMH atiende a 600 pacientes con este síndrome, cuyas edades fluctúan entre los 0 y 40 años. La atención brindada es integral, incluyendo cuidados médicos generales, análisis de laboratorio específicos y terapias de rehabilitación. Dicha atención ha permitido no sólo una mejora en la calidad de vida de los pacientes, sino también un aumento en su expectativa de vida.

López Valdez enfatizó la importancia de que los padres busquen atención especializada durante el embarazo ante la posibilidad de tener un hijo con Síndrome de Down. Un tratamiento temprano es fundamental para favorecer el desarrollo del niño.

Adicionalmente, cerca del 50% de las personas con Síndrome de Down tienen cardiopatías u otros problemas cardíacos, lo que destaca la necesidad de un diagnóstico médico precoz y un seguimiento continuo para asegurar un desarrollo óptimo y saludable.

El CHMH reiteró su compromiso de ofrecer un cuidado integral y especializado a este grupo de pacientes, contribuyendo así a su inclusión y bienestar social.