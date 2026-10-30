Entre los artículos entregados se encuentran pelotas para ejercicio, ligas de resistencia, bastones de equilibrio, colchonetas y conos para circuitos físicos, que podrán utilizarse en rutinas enfocadas en la movilidad, coordinación y equilibrio de las personas adultas mayores.

También se distribuyeron juegos de mesa, ajedrez y rompecabezas, destinados a actividades de estimulación de la memoria, concentración y convivencia. Estos materiales permitirán diversificar las dinámicas que se realizan en los clubes.

El equipamiento incluye además mesas, sillas, equipos de audio, botiquines de primeros auxilios, computadoras portátiles, proyectores, pizarrones y materiales para bordado, que podrán utilizarse en talleres, pláticas, manualidades y otras actividades formativas.

La entrega estuvo a cargo del Sistema DIF Estatal, encabezado por Aurora Jiménez Esquivel, quien señaló que estos recursos buscan atender las necesidades de los espacios destinados a las personas adultas mayores y facilitar la realización de sus actividades cotidianas.

Durante el evento, Jiménez Esquivel indicó que se mantendrá la coordinación con el DIF Nacional y los DIF Municipales para gestionar programas y apoyos dirigidos a este sector de la población. Asimismo, mencionó a la gobernadora Tere Jiménez al referirse a la continuidad de estas acciones.

En la entrega participaron Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal; Ricardo Alberto Macías Méndez, encargado del despacho de la Dirección de Servicios Médicos, y Rafael Azael Mendoza Bazaldúa, director de Desarrollo Familiar y Atención al Adulto Mayor.

Los materiales quedarán destinados a las actividades de los DIF Municipales y clubes de adultos mayores de la capital, donde se realizan ejercicios físicos, talleres y encuentros de convivencia para este sector de la población.