Un hombre identificado como Francisco “N” fue vinculado a proceso por presuntamente apropiarse de un automóvil Volkswagen Jetta mediante comprobantes de transferencias bancarias que no se reflejaron en la cuenta del vendedor, ocasionándole un daño patrimonial de 130 mil pesos.

El presunto fraude ocurrió durante una operación de compraventa realizada en el fraccionamiento Canteras de San Agustín, en Aguascalientes, donde el imputado supuestamente se hizo pasar por otra persona para negociar la adquisición de un Jetta modelo 2012.

De acuerdo con las investigaciones, Francisco mostró al propietario dos aparentes comprobantes de transferencias bancarias por 65 mil pesos cada uno, con los cuales logró convencerlo de entregar el vehículo.

Sin embargo, el dinero nunca fue recibido por la víctima, quien posteriormente presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público llevó el caso ante un Juez de Control, instancia a la que el señalado acudió voluntariamente.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez consideró que existían elementos suficientes para vincular a Francisco a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

Como medida cautelar, se le prohibió salir del estado de Aguascalientes, además de establecerse un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.