Una vez más, el libramiento carretero sur fue testigo de un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados dos tráileres que colisionaron después de que el conductor de uno de ellos perdiera el control.

El impactante accidente tuvo lugar el sábado, aproximadamente a las 15:00 horas, en el tramo de la carretera federal No. 45 sur y la carretera estatal No. 42. En el lugar de los hechos chocaron un tráiler tipo pipa y otro tráiler con remolque tipo caja seca, ambos de color blanco.

Al parecer, el incidente se originó cuando la pesada unidad que llevaba un remolque tipo cisterna circulaba a exceso de velocidad por el libramiento sur. Al pasar por un tramo donde se realizaban trabajos de mantenimiento y había grava suelta, el conductor perdió el control y se desvió hacia su izquierda.

En ese preciso momento, otro tráiler con caja seca se aproximaba en sentido contrario, con el cual colisionó en su lado izquierdo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero sí se registraron daños materiales y se generó una congestión de tráfico.

Una ambulancia de la Cruz Roja y agentes de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.