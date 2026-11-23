Dos hombres identificados como Víctor “N” y Christian “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones dolosas, amenazas y allanamiento de morada, tras una serie de incidentes registrados en el fraccionamiento Stacia, en el municipio de Jesús María.

El primer episodio ocurrió el 18 de septiembre de 2026, cuando Christian presuntamente golpeó a una persona dentro de un domicilio. Una mujer intentó intervenir, pero también fue agredida por el sujeto, quien la lanzó contra una pared y le provocó lesiones. Antes de retirarse, habría amenazado de muerte a ambas víctimas.

La situación se repitió el 12 de noviembre, cuando Christian regresó al inmueble acompañado de Víctor. Según las investigaciones, ambos ingresaron sin autorización a la cochera de la vivienda y comenzaron a intimidar a sus ocupantes.

Durante el altercado, Christian tomó un tubo para amenazar a los presentes, mientras que Víctor habría lanzado amenazas contra una de las víctimas y una adolescente.

Al percatarse de que habían solicitado ayuda a los servicios de emergencia, los dos sujetos intentaron retirarse, pero fueron detenidos por elementos policiales.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado, un juez de Control determinó vincularlos a proceso y ordenar que permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.