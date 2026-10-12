Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de ser señalados por presuntamente agredir e intentar despojar de sus pertenencias a tres trabajadores de la construcción.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Poliducto, en su cruce con la avenida Rodolfo Landeros, donde inicialmente se reportó una riña.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron a tres trabajadores que denunciaron haber sido agredidos momentos antes por dos individuos, quienes presuntamente intentaron quitarles sus pertenencias y después escaparon por la avenida Poliducto.

Con las características proporcionadas por los afectados, los policías desplegaron un operativo por calles aledañas y lograron ubicar a los sospechosos sobre la calle Expropiación Petrolera.

Los detenidos fueron identificados como Cristian «N», de 29 años, y Eduardo «N», de 18, quienes fueron reconocidos directamente por los tres trabajadores como sus presuntos agresores.

Ambos terminaron en las instalaciones de la Dirección del Juez Cívico, en el Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.