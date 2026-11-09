Dos órdenes de captura le arruinaron el paseo

Un hombre de 43 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, luego de que una revisión de sus datos revelara que tenía dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de lesiones culposas y robo de identidad.

La captura ocurrió sobre la avenida Rancho San Antonio, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron un automóvil Chevrolet gris que circulaba sin placas, por lo que le marcaron el alto a su conductor para efectuar una inspección preventiva.

Al volante se encontraba David N, quien viajaba acompañado de Luis N, de 43 años. Durante la intervención, los policías consultaron los datos de ambos en el Sistema Plataforma México y descubrieron que el segundo tenía dos mandamientos judiciales pendientes, emitidos por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Ante el resultado de la consulta, los agentes procedieron a detener a Luis N y lo trasladaron ante el Ministerio Público del fuero común, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, todavía deberá verificarse que el detenido sea efectivamente la persona requerida por la justicia y no se trate de un caso de homonimia. Una vez aclarada su identidad, se determinará su situación jurídica.