Dos nuevos refuerzos para Rieleros

La colección de nuevos peloteros para la temporada 2024 sigue creciendo en Rieleros, que no para de trabajar en la confección del roster con la intención de tener un nivel alto que le permita a la novena de casa redimirse luego de un 2023 donde se quedó lejos de poder pelear por un lugar en los playoffs.

Luego de algunos días sin noticias sobre nuevos jugadores, la directiva en las últimas horas anunció dos peloteros más que se unen al convoy. El primero Gunnar Kines un pitcher de 30 años que tiene experiencia en diferentes ligas de Estados Unidos, su país natal, además de Venezuela y Australia.

Kines es un abridor que este año tuvo una marca de 12-4 en 18 aperturas en la Atlantic League con buenos números generales destacando 110 chocolates que lo hacen un lanzador interesante de probar ahora en México ya que con Rieleros tendrá su primera experiencia dentro del beisbol azteca.

Así mismo, llega Wilfredo Tovar venezolano de 32 años que se desempeña como infielder con la capacidad de jugar como campo corto, segunda o tercera base. Tovar tuvo sus primeros años con los Mets para después tener un largo recorrido en el beisbol internacional, principalmente en su país.

Aunque no tiene grandes estadísticas a la ofensiva, es un pelotero con mucho recorrido que tiene buena defensiva y encuentra la forma de ponerse en juego al momento de ir a batear. Sin duda, un elemento que puede aportar muchísimo tomando en cuenta la sangre joven que tiene Rieleros en su roster.

Ambos jugadores se unen a la larga lista de refuerzos que tiene Rieleros ya amarrados para el siguiente año, misma que no se descarta aumente en las siguientes semanas ya que todavía queda mucho tiempo antes del inicio de la temporada. Cabe mencionar que en los últimos días se confirmó, porque el Romo Chávez tendrá una renovación que incluye pasto sintético.