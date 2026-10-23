Dos menores señalan a su madre por maltrato físico en San Pancho

Una mujer de 29 años fue detenida por elementos del Mando Coordinado, luego de ser señalada como presunta responsable de agredir físicamente a sus dos hijos menores de edad, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, donde un reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre una posible situación de violencia familiar.

Tras recibir el aviso por frecuencia de radio, los uniformados se trasladaron al lugar y se entrevistaron con la persona que solicitó la intervención policial, quien identificó directamente a la mujer como presunta responsable de las agresiones.

Los oficiales también hablaron con los dos menores, quienes manifestaron haber sufrido maltrato físico por parte de su propia madre.

Ante los señalamientos, los policías procedieron a detener a la sospechosa, identificada como Fátima “N”, de 29 años.

La mujer fue trasladada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.