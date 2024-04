Saldo de dos personas lesionadas dejó un accidente automovilístico que se registró durante la madrugada en la carretera estatal No. 27 y el entronque con la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Pabellón de Arteaga.

Hasta ese lugar acudió personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga, policías preventivos y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA.

Fue justo a la entrada sur de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, sobre la carretera estatal No. 27 Pabellón-Palomas y el entronque con la carretera federal No. 45, donde localizaron un automóvil Chevrolet Aveo, color blanco y placas de circulación JPX-5342 del estado de Jalisco, que presentaba severos daños tras haber chocado contra la barra metálica de contención.

En el interior de la unidad automotriz se encontraban lesionados el conductor, quien fue identificado como Edgar Fabián, de 38 años, y su acompañante de nombre Francisco Benjamín, de 38 años, quienes fueron trasladados a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

Se estableció que el accidente automotriz se originó debido a que el conductor perdió el control por el exceso de velocidad en que se desplazaba.