Dos mujeres de entre 20 y 25 años perdieron la vida tras un violento accidente automovilístico registrado la noche del viernes sobre el bulevar a Zacatecas, a la altura de la avenida Niños Héroes, en Aguascalientes. La conductora del vehículo resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica.

El fatal percance ocurrió alrededor de las 23:49 horas, cuando Paulina, de 21 años, conducía un automóvil Chevrolet sedán, color negro y con placas de Aguascalientes, en dirección de sur a norte.

Al llegar al cruce con la avenida Niños Héroes, la joven perdió el control del volante hacia su derecha y terminó impactando la parte delantera del vehículo contra una malla ciclónica.

La fuerza del golpe provocó que el automóvil girara hacia la izquierda y continuara desplazándose de manera transversal sobre la vialidad, hasta estrellarse con su costado izquierdo contra un poste de alumbrado público y la barda perimetral de una empresa.

Las consecuencias fueron fatales para dos jóvenes que viajaban como acompañantes, quienes perdieron la vida en el lugar, mientras que la conductora fue llevada a un hospital.

Elementos de la Policía Vial y Bomberos Municipales acudieron para atender la emergencia, mientras que personal de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público se encargaron de las diligencias correspondientes.