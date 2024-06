Con pocos minutos de diferencia, se registraron anoche dos accidentes automovilísticos en carreteras federales, dejando como saldo seis personas lesionadas de gravedad y cuantiosos daños materiales. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

ACCIDENTE EN LA FEDERAL 25

Uno de los percances ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas en la carretera federal No. 25, a la altura del poblado de Crisóstomos, en el municipio de Asientos, donde dos automóviles particulares chocaron de frente. El saldo fue de cuatro personas heridas, dos de las cuales quedaron prensadas en el interior de uno de los vehículos involucrados.

El accidente se registró pasando el punto de revisión carretero ubicado a la altura del poblado de Ciénega Grande, cuando un automóvil invadió el carril contrario y se impactó de frente contra otro vehículo en el que viajaba una familia. Aparentemente, el accidente se originó por la lluvia, lo que provocó que un automóvil derrapara y el conductor perdiera el control.

Al lugar acudieron Bomberos Estatales, ambulancias del ISSEA, policías preventivos de Asientos, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional. Los lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios para recibir atención médica especializada.

ACCIDENTE EN LA FEDERAL 45 NORTE

Poco antes, a las 20:00 horas, ocurrió otro accidente automovilístico en la carretera federal No. 45 Norte, casi en el entronque con la carretera estatal No. 28, a la altura del municipio de Jesús María, en los carriles de circulación de sur a norte. Un automóvil que se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 se estrelló contra un poste del alumbrado público, dejando como saldo dos personas lesionadas de gravedad.

Al lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Jesús María y policías estatales, además de ambulancias del ISSEA y Cruz Roja y agentes de la Guardia Nacional. Los heridos fueron trasladados al Hospital General No. 3 del IMSS, donde quedaron internados.