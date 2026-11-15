Las personas que buscan acceder a programas y apoyos sociales del Gobierno del Estado de Aguascalientes pueden solicitar información y orientación a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). La dependencia ofrece atención presencial para conocer los programas disponibles, sus requisitos y los procedimientos necesarios para presentar una solicitud.

¿Dónde solicitar información sobre los apoyos sociales?

Los ciudadanos pueden acudir al Área de Atención Ciudadana de la Sedeso, ubicada en el bulevar José María Chávez número 3202, en Ciudad Industrial, Aguascalientes.

También pueden recibir orientación en las Casas del Bien Común, distribuidas en distintos puntos del estado, donde se proporciona información relacionada con los programas y servicios de la dependencia.

¿Qué trámites se pueden realizar?

La Sedeso informó que su personal brinda orientación sobre los requisitos de acceso a los programas sociales, los procedimientos para presentar solicitudes y la canalización de peticiones relacionadas con los servicios estatales.

Las personas interesadas también pueden resolver dudas sobre los apoyos disponibles y recibir asesoría para realizar los trámites correspondientes.

¿Cuáles son los programas que ofrece la Sedeso?

Entre los principales programas que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social se encuentran el de Estancias Infantiles, Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a Través de Organizaciones de la Sociedad Civil y Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar. Estas opciones forman parte de los esquemas de atención social de la dependencia, cuyos requisitos, disponibilidad y procedimientos de solicitud pueden consultarse directamente en sus oficinas.

¿Cuál es el horario de atención de la Sedeso?

Las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social atienden de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas. Para solicitar información telefónica, está disponible el número 449 910 21 21.