La compra de un auto se trata de una decisión muy importante, ya que se trata de una gran inversión a la que se le han dedicado muchas horas de esfuerzo y trabajo para poder adquirirlo. Precisamente debido al enorme sacrificio económico que debe hacerse para poder adquirir un auto, es posible que hayas decidido comprar uno de segunda mano. Esta opción suele traer precios más bajospero, como todo en esta vida, esto puede acabar trayéndonos más problemas que soluciones.

Y es que uno de los problemas de seguridad más destacados de la Ciudad de México está relacionada con el robo de vehículos de la zona. La compra de un auto robado puede acabar trayéndote graves problemas y consecuencias con los que es mejor no lidiar, por lo que se vuelve necesario contar con un método para comprobar si el vehículo que vamos a comprar es robado o no. A continuación, vamos a explicarte como puedes asegurarte de ello utilizando el Registro Público Vehicular.

Cómo verificar si un auto es robado con el Repuve en CDMX

El Repuve, también conocido como elRegistro Público Vehicular, se trata de un ente responsable de controlar los registros de los vehículos que transitan por la Ciudad de México. Del mismo modo, es el encargado de mantener la seguridad jurídica ante cualquiera de los hechos delictivos que se sucedan en el DF. Para ello, cuentan con numerosas herramientas que son de gran ayuda para garantizar la seguridad de los vehículos.

Para saber si tu auto ha sido robado, puedes verificar el repuve en CDMX y realizar la consulta en este enlace o aquí. También tienes la opción de realizar una consulta telefónica dentro del horario de atención de 09:00 a 19:00 horas, llamando para ello al número 01-800 737 88 31. Recuerda que, incluso si decides hacer la consulta a través de esta última vía, deberás de proporcionar todos los datos relacionados con el número de placa del vehículo, el número de identificación vehicular, el folio de constancia de inscripción y el número de constancia de inscripción.

Las calcomanías de los automóviles y motocicletas cuentan con un chip electrónico que puede rastrearse para averiguar la localización del mismo.

La gran mayoría de avenidas y calles principales de la Ciudad de México cuentan con numerosas cámaras de seguridad que vigilan la zona y aseguran que no se suceda ninguna actividad delictiva.

Sobre la documentación necesaria

Esta es la documentación que necesitará para poder consultar si el vehículo en el que usted está interesado es robado o no:

La placa del vehículo: Este dato en particular resultará de vital importancia para poder hacer la consulta dentro del Registro Público Vehicular.

NIV, o Número de identificación vehicular: este número único e irrepetible conformado por 8 caracteres es el que identifica a un vehículo dentro del territorio mexicano. Se lleva utilizando desde el año 1981.

Folio de Constancia de Inscripción: número asignado a la constancia que se localiza debajo del código de barras, que será colocada a su vez en el parabrisas del vehículo.

Número de constancia de inscripción: una vez el vehículo se registra dentro del Registro Público Vehicular, se le asigna un número de registro conocido como la constancia de inscripción. Este número se entrega al hacer la venta del vehículo, y se compone de 8 dígitos diferentes para cada vehículo, ya se trate de una moto o un carro.

Sobre la calcomanía, el Chip Repuve y cómo adquirirlo

En el apartado anterior hablábamos de una calcomanía que cuenta con un chip electrónico rastreable, con el que nos aseguraremos de localizar nuestro vehículo en caso de que lo hayamos extraviado o lo hayan hurtado. El mecanismo de este chip integra un código de barras que se escanea por las autoridades competentes para comprobar que el vehículo en cuestión no ha sido robado. A través de él, podemos conocer el estatus legal del vehículo y su Número de Identificación Vehicular.

Estar en posesión de este chip no es obligatorio (salvo para fabricantes, importadores, blindadores y arrendadoras de vehículos que vayan a disponer en cualquier parte de México). Sin embargo,esto hará que puedas conducir mucho más seguro en el DF. Para conseguirlo, tendrás que presentar los siguientes datos en tu Repuve más cercano:

Placa del automóvil

Factora original de la propiedad del vehículo

Tarjeta de circulación

Pasos a seguir para consultar el Repuve

En el caso de que desee consultar el Repuve en CDMX y asegurar que su auto no es robado, deberá seguir los siguientes pasos:

Entre al sitio oficial del Repuve. Una vez ahí, ingrese el número de placa del vehículo. Introduzca el número de identificación vehicular del vehículo. Dicho número, compuesto de un total de 17 dígitos, podrá encontrarlo dentro del manual del propietario. Compruebe los números de constancia de inscripción o folio. Para poder consultarlos, deberá contactar con el vendedor del vehículo. Rellene un formulario para confirmar la búsqueda realizada. Compruebe todos los datos que le proporciona el Repuve relacionados con robos registrados o accidentes que haya podido sufrir el auto.

¿Qué hacer si compré un auto robado?

Supongamos que has comprado un auto de segunda mano, has hecho la consulta a través del repuve y, en efecto, se trataba de un vehículo robado. ¿Ahora qué? Ante todo, no lo uses.

En primer lugar, deberás contactar con el vendedor y hablar de la devolución del vehículo, para que te devuelvan todo el dinero que has tenido que ofrecerle. Una vez hecho esto, deberás avisar a las autoridades correspondientes y presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra la persona quien te vendió el vehículo en cuestión.

Esta situación puede resultar bastante molesta, dado que lo que al principio parecía toda una ganga ahora resulta ser una estafa para librarse de un vehículo robado. Aunque sea así, debes seguir estos pasos si no quieres lidiar en el futuro con las consecuencias de conducir un vehículo que realmente no te pertenece.