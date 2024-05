¡Ha comenzado la cuenta regresiva! En México estamos por definir nuestro futuro a través de la votación, los cargos actuales finalizan para dar inicio a nuevos gobernantes en sus respectivos tiempos. A nivel federal conocemos quienes compiten para llegar a la silla presidencial, pero a nivel local, parece que se juega a las escondidas.

Antes de continuar, los invito a que lean esta edición como una reflexión acerca de la comunicación. En años anteriores, resultaba muy común ver propaganda política fuera de casa, se inundaban las calles para que la gente viera dicho material y conociera a las y los candidatos, y con el tiempo eso fue cambiando, tal vez por el tema ecológico y/o alguna legislación, teniendo el celular como un medio más eficiente.

Si tú me preguntarás por quienes votaría este 2 de junio, me gustaría darte buenas referencias, cabe mencionar que el voto es secreto, pero mi punto es que al menos quisiera conocer sus caras y propuestas antes de asistir a mi casilla, no ejercer mi derecho por la ideología o un nombre bonito, sino hacerlo con un criterio sólido, y estoy seguro que no soy el único que se siente así, aún habemos gente con principios cívicos.

Las redes sociales y las estrategias de marketing están abiertas al mundo, entiendo que hay reglas para la difusión como suspender la propaganda días antes de las elecciones, pero aun así se pueden seguir al pie de la letra y acercarse al público objetivo, que en este caso son la gente de los distritos. Desconozco si este año hubieron cambios o limitaciones para la comunicación, pero considero importante el saber quién me va a representar en los próximos años.

Plataformas como TikTok e Instagram se han vuelto eficientes por la facilidad de hacer virales los videos, existen tendencias para llegar mejor a la gente y cumplir los objetivos de una campaña, y siento que se ha perdido esa oportunidad. No obstante, aún se puede hacer algo al respecto para que la población ubique mejor quienes participan en la contienda y sepan las propuestas que buscan aplicar.

Y sin que parezca indirecta, aplica para todos los partidos políticos y candidatas/os involucrados en Aguascalientes, tan sólo he identificado a tres aspirantes, pero ninguno forma parte de mi distrito, espero que tú quien me lees tengas un panorama distinto al mío. Dicen que “quien busca, encuentra” y soy capaz de aplicar la frase, pero no sólo es hacer la búsqueda, también es crear y compartir el medio para que te encuentren, y en caso de que hubiera una plataforma para conocerles… ¿Por qué ésta no se está difundiendo?

