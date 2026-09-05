¿Dónde está Leslie Dayana? Fiscalía pide ayuda para encontrarla

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes activó el Protocolo Alba para solicitar apoyo en la localización de **Leslie Dayana Andrade Paredes**, adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 21 de agosto.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Leslie Dayana fue vista por última vez en la ciudad de Aguascalientes. Desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación y la autoridad advierte que su integridad podría encontrarse en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de algún delito.

La adolescente mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 55 kilogramos, es de complexión delgada y tez blanca. Tiene ojos verdes, rasgados y medianos; nariz afilada, boca mediana y cabello corto de color castaño oscuro.

Como seña particular presenta un lunar pequeño en el lado izquierdo del abdomen. Al momento de su desaparición vestía blusa negra y suéter negro, además de llevar consigo una mochila grande.

La Fiscalía pidió a quienes cuenten con información que permita establecer su paradero comunicarse al teléfono **449 911 34 55**.