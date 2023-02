No es conveniente reubicar la Central de Autobuses de Aguascalientes, que actualmente se localiza entre el cruce de Primer Anillo de Circunvalación Sur y Quinta Avenida, consideró Óscar Eduardo Román Garay, Presidente del Clúster de Transporte Logístico.

En relación a las propuestas que consideran su reubicación para alejarla de la zona céntrica de la ciudad hacia la periferia, manifestó que esta posibilidad no es viable en este momento porque resultaría perjudicial para los usuarios.

Mencionó que su actual localización ofrece una posición estratégica, que permite una movilidad ágil gracias a la conexión que tiene con el primer y segundo anillo periférico, en la distancia más corta entre ambas vías.

Señaló que el inmueble se posiciona cerca de entre dos y tres ejes viales de gran importancia porque atraviesan la ciudad de manera rápida al facilitar las salidas y llegadas de las unidades.

Román Garay consideró que si se construyera una nueva terminal tendría que ubicarse en una zona a las orillas de la ciudad capital, entre un tercer o hasta cuarto anillo.

Colocarla en las orillas de la ciudad implicaría que sus usuarios gasten más dinero en traslados de pasajes y transporte, entre su gasto de transporte a nivel local, en comparación con el gasto que se destina en su pasaje de una localidad a otra.

“Considero que varios transportistas del gremio consideran su actual posición como estratégica y no habría que moverla. Esto permite que cualquier usuario del oriente o el poniente llegue rápido a la central. Las mismas unidades tienen una salida fácil hacia el norte oriente, poniente, y sur rumbo a las carreteras”, enfatizó.

Mencionó que en la actualidad la Terminal de Autobuses de Pasajeros recibe a más de 700 unidades de transporte de pasajeros y cuenta con cerca de 16 mil usuarios por mes.