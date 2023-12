A medida que se aproxima la Nochebuena, la cena más esperada del año se convierte en el centro de atención. En esta ocasión especial, no pueden faltar los cuernitos, un acompañamiento esencial en los platillos decembrinos. Si aún no has adquirido este delicioso complemento, aquí encontrarás información sobre panaderías donde aún puedes obtenerlos en Aguascalientes, buscando calidad, buen precio y evitando -en la medida de lo posible – largas filas.

En el centro de la ciudad, la opción recomendada es la tradicional panadería «La Nueva Ideal«. Destacada por su variedad y sabor, ofrecen cuernitos a partir de las 12 del día a 10 pesos cada uno. Ubicación: Petróleos Mexicanos 118, Bugambilias, 20050 Aguascalientes, Ags.

Hacia el sur, «La Abuela Nena» es una panadería que cautiva desde el primer momento con su aroma a pan recién horneado. Aquí, los cuernitos se venden por pedido, con un límite para ordenar hasta las 10 de la noche del 22 de diciembre. Las entregas se realizarán el 23, mientras que el 24 la panadería permanecerá cerrada. Los precios son de 5.50 pesos para el tamaño pequeño y 11 pesos para el tamaño normal. Dirección: Av Mahatma Gandhi 1999-B, Casasolida, Aguascalientes, Ags.

En el norte, «Panadería Sam» es conocida por su excelente sabor y recibirá pedidos hasta las 10 de la noche del 22 de diciembre. El precio es de 8 pesos por pieza o 7.50 pesos cada una por 60 piezas. Localización: Guillermo Prieto 102, Altavista, Aguascalientes, Ags.