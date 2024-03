CIUDAD DE MÉXICO.-Después de que Mateo Díaz, sobrino de Andrea Legarreta, muriera en un accidente en Estados Unidos, sus padres dieron a conocer que donarán los órganos del adolescente de 14 años a más de 15 personas.

«Qué generoso regalo lleno de amor por parte de tus extraordinarios papás que sabían de tu bondad y disposición de regalar vida si alguna vez te encontrabas en esta situación.

«Qué maravilla pensar que tu corazón seguirá latiendo en el pecho de otro jovencito o jovencita… Y que cada uno de tus órganos cambiará la vida de seres que esperaban un milagro y ese milagro eres tú», le dedicó Legarreta unas palabras a su sobrino.

Una vez que sus órganos sean donados, los restos de Díaz serán cremados y su familia los traerá en avión a México para enterrarlos junto a su abuela paterna.

Acompañado de su familia, Díaz viajó desde México a Estados Unidos para competir en dos carreras de motocross en Freestone y Oakhill, y The Great American Team Race en 3 Palms.

El 20 de marzo, mientras Díaz estaba practicando motocross en 3 Palms en Conroe, Texas, se estrelló y terminó con una lesión encefálica y heridas de gravedad.

De inmediato, lo llevaron en ambulancia al hospital Children’s Memorial Herman en Houston, Texas, donde tuvo una cirugía cerebral de emergencia. Sin embargo, debido a que la lesión encefálica afectó otros órganos, el adolescente falleció el 22 de marzo, dos días después de su accidente.

A pesar que Díaz tenía seguro de gastos médicos, este no tiene cobertura internacional. La familia abrió una campaña en Go Fund Me para poder costear las facturas médicas, los gastos del viaje y el funeral.

El objetivo de la campaña es recaudar 200 mil dólares. Hasta las 15:40 horas, del jueves 28 de marzo, la familia llevaba 116 mil 274 dólares donados por 892 personas.