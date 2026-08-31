Grupo Reforma Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno de Estados Unidos equipará a México con un sistema de espionaje que previamente desechó en su país por dudas en la vulneración de privacidad.

La Administración estadounidense quiere que la Fiscalía General de la República (FGR) amplíe su capacidad de intervención digital de gran escala, pero con una tecnología del mismo proveedor que rechazó.

El Departamento de Estado pretende entregar a la FGR el software y equipo de WPenLink PLX, una plataforma que era utilizada por agencias de seguridad estadounidenses y que hace dos meses fue cancelada en aquel país en medio de señalamientos de vulneración a la privacidad.

El sistema permite recopilar en tiempo real, mediante intercepciones que deberían ser legalmente autorizadas, llamadas telefónicas, mensajes de texto y actividad web de hasta mil 500 objetivos a la vez.

También puede utilizar inteligencia artificial para relacionar llamadas, mensajes, actividad en redes sociales y datos de localización y seleccionar información relevante.

De acuerdo con un aviso de probable adjudicación publicado el 4 de agosto en la plataforma de contrataciones del Gobierno estadounidense, el sistema deberá tener capacidad para dar seguimiento simultáneo a hasta mil 500 objetivos que utilicen redes 3G, 4G, 5G y futuras, para llamadas, SMS, MMS y comunicaciones de datos.

Las plataformas operativas de última generación pueden interceptar toda clase de comunicaciones, así como rastrear e investigar transacciones con criptomonedas.

«Obtenga información en tiempo real con la recopilación legal de datos en directo de nuestra plataforma, incluidas las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y la actividad web. Rastree y supervise las comunicaciones a medida que se producen, asegurándose de recopilar información crucial al instante», ofrece PenLink a sus clientes.

«El sistema debe permitir el seguimiento de hasta mil 500 objetivos que utilicen tecnologías 3G, 4G, 5G y futuras, para voz, mensajes de texto SMS, mensajes multimedia MMS y comunicaciones por datos», dice el aviso de probable adjudicación sin concurso a PenLink, publicado el 4 de agosto en la plataforma de contrataciones del gobierno de Estados Unidos.

A otras empresas interesadas se les fijó la fecha del 20 de agosto para ofrecer un sistema comparable al de PenLink y pelear por el contrato.

La plataforma será instalada en 140 estaciones de trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR). En particular, el sistema será utilizado por la Unidad de Cuerpo Técnico de Control, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El proveedor tiene que garantizar la integración con los sistemas de los concesionarios mexicanos de telecomunicaciones.

«El sistema debe producir archivos en formatos que sean interoperables con la plataforma PLX utilizada por otras agencias del Gobierno de Estados Unidos, para compartir evidencia digital e inteligencia entre ambos países durante investigaciones criminales y procesos penales conjuntos», agrega el documento.

En cuanto al rastreo de criptomonedas, Estados Unidos donará la plataforma Reactor de la empresa Chainalysis Government Solutions LLC que permite dar seguimiento a las transacciones a través de múltiples blockchains o bitácoras digitales, para descubrir quién está originalmente detrás de ellas y cuál es el beneficiario final.

En este caso, el sistema será donado a nueve dependencias federales y estatales. El costo para Estados Unidos será de 1 millón 210 mil dólares por dos años, de acuerdo con el aviso publicado el 31 de julio.

Según el Departamento de Estado, alrededor de 50 funcionarios mexicanos fueron certificados desde 2024 por Chainalysis para usar su plataforma, lo que es otra razón para justificar la adjudicación directa a esa empresa.