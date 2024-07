Staff Agencia Reforma

El candidato republicano Donald Trump respondió al actor George Clooney, tras su reciente artículo de opinión publicado en The New York Times, en donde exhorta al candidato demócrata Joe Biden a renunciar a la candidatura presidencial.

Clooney, quien además de ser una figura reconocida en el mundo del espectáculo, también se desempeña como activista político, argumentó que Biden debería hacerse a un lado para que los demócratas tengan una mejor oportunidad de vencer a Trump en la próxima elección presidencial.

En su plataforma Truth Social, el candidato republicano no tardó en criticar a Clooney, llamándolo un «actor de cine falso» y pidiéndole regresar a la televisión, porque en el cine nunca funcionó.

«Ahora el actor de cine falso George Clooney, que nunca estuvo cerca de hacer una gran película, se está metiendo en el lío () Se ha vuelto contra ‘Crooked’ Joe Biden como las ratas que ambos son», dijo.

Después, Trump aprovechó para arremeter contra Biden, calificándolo como el peor Presidente en la historia de EU.

«¿Qué sabe George Clooney de todo esto? Usa el ‘tema de conversación’ demócrata de que Biden, el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, ha ‘salvado nuestra democracia’. No, Joe Biden fue quien utilizó las fuerzas del orden como armas contra su oponente político () quien avergonzó a nuestra Nación en Afganistán y cuya loca política de fronteras abiertas ha permitido que millones de personas ingresen ilegalmente a nuestro País, muchas de ellas desde prisiones e instituciones mentales», sostuvo Trump.