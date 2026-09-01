Dona 50 mil dls a mujer atropellada

Staff Agencia Reforma

Taylor Swift volvió a demostrar su vena altruista al donar 50 mil dólares para ayudar a una mujer que está recuperándose de sus heridas luego de haber sido atropellada en Rhode Island.

La cantante realizó la aportación directamente en la página de la campaña «Support Ashley Taunton’s Brave Recovery», de GoFundMe.

«¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío mucho cariño a tu familia!», escribió Swift en un comentario en la página, de acuerdo con medios como People y Page Six.

Los 50 mil dólares aportados por la intérprete hicieron que la campaña aumentara súbitamente su recaudación a 90 mil 7 dólares, pues además de Swift llegaron más de mil donaciones, varias de ellas anónimas.

Actualmente, se busca alcanzar una meta de 110 mil dólares.

Durante una tormenta el pasado 18 de julio, Taunton circulaba por la autopista I-95 y se detuvo para ayudar a los ocupantes de un vehículo que había sufrido un accidente, según relató Laura Ortelt, amiga cercana.

Mientras Taunton auxiliaba a los afectados, otro vehículo perdió el control debido al agua en el piso y se dirigió directamente hacia ellos, impactándolos.

«En un acto de pura valentía que duró apenas una fracción de segundo, Ashley apartó a la otra persona del peligro, recibiendo ella misma la peor parte del impacto», señala la campaña de GoFundMe.

La mujer sufrió heridas graves y fue hospitalizada en el Rhode Island Hospital de Providence, donde tuvo que someterse a varias cirugías.

Según Ortelt, organizadora de la campaña, los fondos recaudados beneficiarán a Taunton y su familia.