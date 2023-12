Don Quijote de la Mancha es la novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra que se ha traducido a más idiomas que cualquier otro libro, excepto la Biblia. Versión abreviada:

Capítulo I. ARMADO CABALLERO. En un lugar de la Mancha, en los lindes de Aragón y Castilla, vivía un anciano, de magros medios, llamado Alonso Quijano, soltero y sin ocupación, que pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo libros de caballería, hasta que su cerebro se llenó tanto de historias de aventuras que finalmente decidió imitar a los caballeros de antaño y se armó caballero para ir en busca de entuertos que corregir y enemigos que vencer. Estaba tan ofuscado de esas ideas románticas, que pasó por alto el hecho de que los tiempos habían cambiado y ya no había necesidad de caballeros andantes, y que regresar a los tiempos de una época pasada era un empeño absurdo y tonto.

Con gran entusiasmo, se preparó para empezar sus aventuras, y fue a sacar la armadura de su abuelo que se estaba cayendo en pedazos por la falta de uso, y la preparó lo mejor que pudo para ponérsela. Restregó la armadura para quitar el óxido que tenía ya incrustado y, cuando vio que el casco estaba incompleto, hizo una visera de cartón forrada con unas delgadas placas de hierro, que, con mucho ingenio, logró sujetar. Una vez finalizados estos preparativos, figura más ridícula no podría haberse visto una mañana temprano, cuando salió del pueblo. Iba vestido con la armadura de su abuelo, montado en el único caballo que poseía, un animal demacrado y huesudo de edad avanzada al que, antes de partir, le había dado el nombre de Rocinante. Su propio nombre lo cambió a Don Quijote, porque le parecía que tenía un dejo romántico adecuado para un caballero andante; y ahora solo le quedaba una cosa para quedar satisfecho.

Don Quijote, recordó que en todas las historias de caballería, una bella damisela destacaba de manera prominente para inspirar al caballero con un ardor y devoción que alimentaban su corazón y le daban fuerza a sus brazos y a cuyos pies debía presentar trofeos de batalla y cuya sonrisa sería su mayor recompensa. Don Quijote recordó con tristeza que no tenía ninguna bella dama que se preocupara por sus empeños, pero no se dejó intimidar por tan insignificante cosa como esa; de inmediato decidió encontrar una, y para ello seleccionó a una campesina del lugar a quien su fantasía le dio el nombre de Dulcinea, y a quien le dio el título imaginario de doncella de linaje. Esta doncella sin que ella misma lo supiera, sería desde entonces dueña de los designios de su corazón.

Tras haber elegido a su amada, Don Quijote viajó todo ese día a campo traviesa, sin encontrar ninguna aventura. Cuando cayó la noche, tanto él como Rocinante estaban muy cansados y hambrientos, y vieron una posada en un recodo del camino, en cuya puerta se encontraban dos campesinas, mientras que al mismo tiempo un cuidador de puercos en un campo cercano llamó a sus cerdos con un sonoro cuerno.

_ Ah – dijo Don Quijote, por fin veo un castillo con dos bellas damas en el portón y un sirviente que anuncia mi llegada con un cuerno, tal como lo indican las normas de los caballeros andantes. En ese momento, las dos mujeres en la puerta de la posada vieron a la extraña y grotesca figura en su vieja armadura, y se alarmaron por el inusual espectáculo, dieron la vuelta apresuradamente para refugiarse en la posada. Don Quijote las detuvo con el siguiente discurso:

_ No se vayan, damas, ni teman ninguna descortesía. La orden de caballería a la que pertenezco me prohíbe dañar a cualquiera de un rango tan elevado como el de ustedes.

Lo absurdo de este discurso, aunado a la ridícula apariencia del supuesto caballero, sorprendió a las campesinas que se echaron a reír con ganas. El posadero salió corriendo para enterarse del alboroto. Vio a Don Quijote con su extraño atuendo, montado en la triste figura de Rocinante, y escuchó su florido discurso, por lo que no pudo evitar reírse sonoramente… y lo invitó a alojarse y comer en la posada. Don Quijote aceptó el ofrecimiento y agradeció la cortesía al gobernador del castillo.

Sigan leyendo los demás capítulos.