Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Durante el segundo trimestre, el número de líneas telefónicas móviles de smartphones creció 6.3 por ciento anual, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

De las 127.7 millones de líneas móviles que había al cierre de primer semestre en el País, 118.4 millones eran ‘smartphone’, cuando en el mismo periodo del año pasado eran 111.3 millones, estima la firma.

Al concluir el año, esa cantidad subiría a 122.3 millones de líneas móviles de teléfonos inteligentes, de las 130.8 que México podría alcanzar.

La expansión ha sido acelerada en los últimos años; por ejemplo, en 2015 alrededor de 62.6 por ciento de líneas móviles eran smartphone, y ahora representan 92.7 por ciento, con tendencia a fortalecerse aún más.

The CIU atribuyó la expansión al ingreso de cada vez más empresas al mercado, lo que ha permitido hacer más accesible la tecnología.

En 2008, BlackBerry y Nokia tenían una participación de mercado de 3 de cada 4 dispositivos vendidos en el País, mientras que Apple se estableció como empresa de nicho.

«En 2011, con la masificación del sistema operativo Android, varios fabricantes agilizar el desarrollo de sus dispositivos.

«Esta circunstancia detonó una atomización en el número de fabricantes existentes y una reconfiguración del mercado, con la presencia y liderazgo de empresas con alto reconocimiento de marca como Samsung y LG».

Actualmente fabricantes, principalmente de origen chino, se han abierto camino a través de dispositivos con precios que se ajustan al poder adquisitivo promedio de los consumidores.