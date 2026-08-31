Dolly Parton es despedida en un emotivo funeral familiar

Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- La familia de Dolly Parton despidió a la cantante el viernes 28 de agosto en una ceremonia privada en Nashville, informó People. Su sobrina nieta, Lainey Mae Parton, confirmó el funeral mediante un mensaje en redes sociales.

Lainey recordó a la artista como una figura cercana que la alentó a perseguir sus sueños. Destacó que, aunque no tuvo hijos, trató a sus sobrinos como propios y estuvo presente en momentos importantes de sus vidas.

Parton murió el 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer. Su sitio oficial confirmó el fallecimiento y que había pedido una despedida familiar. La noticia provocó homenajes de colegas y seguidores.

Autora de éxitos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, también destacó como empresaria y filántropa. Su legado incluye Imagination Library, programa de lectura infantil, y Dollywood, parque de atracciones ubicado en Tennessee.