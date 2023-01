Sergio Alonso Méndez

La Noticia:

La revelación de que ayudantes de Joe Biden descubrieron varios documentos clasificados mientras movían cajas de una ex oficina del presidente tiene el potencial de convertirse en un dolor de cabeza político… (bbc.com).

Comentario:

Debemos recordar que algo semejante le ocurrió al ex presidente Donald Trump, lo que condujo a una investigación judicial. A Trump ello le puede costar la candidatura a un nuevo periodo presidencial (ello más el famoso asalto al Capitolio de sus seguidores a principios del 2020). A Biden, ¿le costará el segundo periodo? ¿Hay diferencias en los dos casos?

En ambos casos se encontraron documentos marcados como “Top secret”. Documentos que se supone se deben devolver al Archivo Nacional una vez que termina el tiempo de servicio. Para Trump ello fue a finales del 2019, en tanto que para Biden fue cuando terminó su vicepresidencia a finales del 2015.

Existen ciertas diferencias entre ambos casos. Primero, el número de los documentos clasificados. En el caso de Trump fueron 325 los archivos “secuestrados,” en tanto que sólo fueron 10 los encontrados en la ex oficina de Biden. Segundo, el Archivo Nacional detectó el faltante, los solicitó a Trump y el FBI tuvo que intervenir para buscar en la residencia de Florida “Mar-a-Lago.” Se sigue investigando cómo llegaron a la casa de Trump. Fueron los ayudantes de Biden los que encontraron, reportaron y entregaron los documentos de la ex oficina de Biden. No es muy complicado suponer que para Biden se trató de un olvido o descuido, en tanto que para Trump huele a revancha por haber perdido las elecciones.

Tercero, Trump reaccionó alegando persecución política en un esfuerzo para alejarlo de un nuevo intento de campaña. “Es un complot” diría algún presidente de Latino América. Biden respondió alegando no saber del asunto, pero que cooperaría plenamente con las investigaciones.

Así, parecería que se pueden tratar como dos asuntos independientes. Biden con más blandura y Trump en forma más estricta. Excepto por las propias palabras de Biden. Cuando se descubrieron los documentos en la casa de Trump, Biden declaró: “Totalmente irresponsable” tenerlos ahí. ¿Qué le queda decir ahora? Un olvido o distracción no lo exime de su propia declaración. Trump, por su parte está desquitándose: “¿Cuándo va el FBI a investigar las casas de Biden, quizá la Casa Blanca?

Si los investigadores del caso Biden encuentran algún asunto de su interés personal, sin duda le costará la candidatura. Lo más probable es que no exista nada incriminatorio, pero aún así, la justicia no puede, no debe, olvidar el asunto. Veremos qué resulta de los dos casos.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

