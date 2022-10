Ricardo Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para apreciar la destrucción de la selva en Playa del Carmen, Quintana Roo, generada por la construcción del Tren Maya, una de las obras prioritarias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos realizaron un recorrido por el Tramo 5 sur, que pasará sobre cuevas y cenotes, únicos en el mundo.

«Pero qué horror», repetía Rosalía Ramírez al observar la zona en la que maquinaria pesada y camiones han deforestado la selva.

Lo dijo saliendo de Yorogana Ox, una de las tantas cuevas inundadas que se encuentran por debajo del trazo del tren y que ayer fueron recorridas por ciudadanos durante la primera jornada denominada «Caravanas por la Selva y el Agua», organizada por el colectivo Sélvame del Tren.

Lo dijo cuando vio uno de los desniveles rellenado con llantas, plástico y demás basura. Lo repetía cada que veía los montones de árboles extirpados para darle paso a las vías del tren. Lo dijo frente a los operadores de máquinas que trabajaban sin cesar.

«No puede ser. Esto es un verdadero atractivo turístico. Es único. Sería mucho mejor tener estos cenotes, que te conectan con las entrañas de la naturaleza, que un tren», reprochó Ramírez apenas al salir del cenote, rodeado de la vegetación arrancada y del terraplén que intenta nivelar el suelo.

El objetivo del recorrido, que se realizará una vez al mes, fue mostrar el avance de las obras y los impactos que causará un megaproyecto como este al sistema de ríos subterráneos del Caribe mexicano

En el lugar, ambientalistas denunciaron que apenas están realizando los estudios para la obra, y ya destruyeron el habitad para miles de especies, algunas en riesgo.

La superficie de la cueva Yorogana Ox, la primera visitada, mide 60 metros de largo por 20 de ancho y, de acuerdo con Talismán Cruz, miembro del colectivo, es hábitat para la dama blanca y otras especies de raros moluscos enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat por estar en riesgo, de las que él y otros jóvenes documentaron por primera vez su presencia en Playa del Carmen.

«No había visto el desastre que es. Mirarlo, es muy conmovedor. Es que ese panorama, esas máquinas, estúpidamente sobre el agua del planeta, es un desacierto inconcebible. ¿A quién se le puede ocurrir que esto significa progreso y avance», reprochó Ofelia Medina, una señora mayor de edad que participó en el recorrido.

Frente a la cueva Dama Blanca, Virginia Carroll, una joven de Cancún que acudió al recorrido, se mostró sorprendida, pues ella había visitado el sitio dos semanas antes, cuando la vegetación abundaba, pero que hoy ha sido erradicada.

«Hoy ya no queda ni un solo árbol ni una sola planta», dijo antes de adentrarse al cenote, localizado también debajo del trazo y rodeado de maquinaria y camiones que pasan sin cesar, cargados de material pétreo con el que rellenan y aplanan el sitio por donde correrán los vagones del tren.

Aquella entrada de la cueva inundada, explica José Urbina, buzo integrante de Sélvame del Tren, es apenas el inicio de uno de los sistemas de ríos subterráneos más extensos del mundo.

«Probablemente los ingenieros encuentren una forma para rellenar esto de concreto, para poner pilotes y que no se les caiga el tren, pero este lugar, este cenote ya está muerto, la vegetación que lo rodeaba ya no está», dijo Urbina.

«Y estos camiones que pasan transportan material pétreo para construir un terraplén para que puedan seguir avanzando. El terreno es sumamente irregular. Ya pasaron las máquinas que arrasaron con la selva, pero ahora necesitan aplanarlo. Van a rellenar esta área, van a alisar, probablemente con un terraplén que se elevará entre 2 y 10 metros», añadió.

El material, criticó, se extrae de minas de alrededor.

«Están explotando la selva, haciendo lo mismo que critican de Calica (empresa en litigio con el Gobierno federal que extraer material pétreo en Quintana Roo). Son lo mismo.

«Traen este material pétreo, van a construir esta montaña de destrucción para pasar un tren que no nos lleva a ninguna parte», remató el buzo.

En el Tramo 5 sur, que comprende 67.7 kilómetros de extensión y que va de Playa del Carmen a Tulum, el colectivo ha dado con más de 10 cuevas de gran extensión.

«Es la primera caravana ciudadana que estamos haciendo con la gente que se apuntó. Simplemente les dijimos ¿saben qué? Esto está a punto de desaparecer, si quieres conocer, escríbenos y ven con nosotros a las cuevas Yorogana, Dama Blanca y Dios Bendiga esta Cueva. La dinámica es que entren a las cuevas y vean con sus propios ojos lo que está pasando», explicó la activista Cristina Nolasco, integrante del colectivo.