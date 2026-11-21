El atrio de la Catedral de Aguascalientes fue sede de la presentación del libro Donde el Tiempo Aprendió a Rezar: la historia de la Catedral de Aguascalientes, de la investigadora María Guadalupe Rodríguez López.

La publicación forma parte de la colección «Trazos del Tiempo», impulsada por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC). Se trata de la quinta entrega de esta serie dedicada a la divulgación histórica.

Durante el evento, el titular del IMAC, Iván Sánchez Nájera, se refirió al trabajo de investigación de las nuevas generaciones de historiadores y a la elaboración de textos que combinan documentación histórica con un lenguaje accesible. También mencionó que las publicaciones de esta colección se distribuyen de manera gratuita.

Por su parte, la síndica procuradora Yadira Salas Aguilar señaló que la colección «Trazos del Tiempo» permite recuperar historias poco conocidas. Durante su intervención, también hizo referencia al interés del alcalde Leo Montañez por la divulgación de la historia del estado.

La autora, María Guadalupe Rodríguez López, compartió algunos de los contenidos de su investigación, en la que aborda las distintas etapas y transformaciones del Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, desde el siglo XVII hasta su consolidación como Catedral en el siglo XX.

El libro documenta parte de la evolución histórica y arquitectónica de uno de los principales recintos religiosos de Aguascalientes.

Las personas interesadas en consultar o adquirir un ejemplar pueden acudir a las oficinas del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC).