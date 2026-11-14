Luis Enrique Landeros Contreras, docente y coordinador de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC), fue seleccionado como uno de los seis representantes de México para participar en un programa internacional de capacitación especializada en China, enfocado en innovación tecnológica y gestión de infraestructura.

El programa, impulsado por el Gobierno de China a través de su Embajada en México, reunió a participantes mexicanos para conocer herramientas y procedimientos relacionados con el desarrollo de proyectos de ingeniería civil, particularmente en materia de construcción y aprovechamiento de recursos hídricos.

Durante su estancia, Landeros Contreras participó en actividades académicas sobre innovación tecnológica aplicada a la construcción, gestión de obras hidráulicas y utilización de réplicas digitales para el monitoreo inteligente de presas.

Asimismo, recibió capacitación sobre estrategias para la conservación de ríos y arroyos, además de realizar visitas técnicas a proyectos e instalaciones especializadas, donde conoció experiencias relacionadas con la aplicación de nuevas tecnologías.

Los conocimientos adquiridos permitirán fortalecer la actualización académica e incorporar herramientas tecnológicas a la formación de los estudiantes de Ingeniería Civil de la UTC, con el propósito de ampliar sus competencias profesionales.

Por su parte, el rector de la institución, Eduardo González Blas, destacó la importancia de promover la capacitación permanente del personal docente y facilitar oportunidades de intercambio internacional para mejorar la preparación de los futuros profesionistas.

Señaló que estas experiencias permiten acercar a los estudiantes a los avances tecnológicos utilizados en otros países y fortalecer su formación académica.

La participación del docente representa una oportunidad para compartir conocimientos internacionales dentro de la universidad y ampliar las herramientas educativas disponibles para las nuevas generaciones de ingenieros civiles.