Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Paul McCartney quedó encantado por sus fans mexicanos y exactamente a un año de su última visita al País, como parte de su gira Got Back, regresa para ofrecer dos conciertos en la CDMX y pisa por primera vez un escenario de Monterrey, el Estadio BBVA, el 8 de noviembre.

«Los espectáculos en Foro Sol fueron para mí lo más destacado del año pasado. Qué momento tan mágico tuvimos todos. ¡Todavía puedo escuchar tu canto resonando en mis oídos! El público mexicano es tan especial», escribió el intérprete en Instagram.

Además de presentarse el 12 de ese mes en el nuevo Estadio GNP Seguros, el ex Beatle cerrará el C. Capital el domingo 17, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, su primera vez en un festival mexicano.

«La primera complicación es que acababa de venir, muchos se despedían de él en ese concierto pasado y ya viene de regreso y está increíble. Estamos listos para cualquier necesidad y solicitud de Sir Paul.