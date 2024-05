Un aparatoso doble accidente automovilístico se registró en el municipio de Calvillo, que por fortuna sólo dejó cuantiosos daños materiales.

El percance se registró aproximadamente a las 20:40 horas, en la carretera federal No. 70, a la altura del kilómetro 45+500, frente al fraccionamiento Magisterial.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos de Calvillo y policías estatales, además de agentes de la Guardia Nacional.

Inicialmente, un automóvil marca Toyota, color arena y placas de circulación del Estado de México, que era conducido por otro hombre identificado como Víctor, de 60 años, no guardó su distancia de seguridad prudente y al no alcanzar a detenerse a pesar de aplicar los frenos, se impactó por alcance contra la parte posterior de una cuatrimoto marca Honda, color rojo y con placa de circulación del estado de Arizona, Estados Unidos.

Debido al violento golpe, el motociclista identificado como Fernando, de 38 años, perdió el control y salió proyectado hacia el camellón central, resultando afortunadamente ileso.

Momentos después, por ir distraídos observando el accidente señalado líneas arriba, chocaron por alcance un vehículo Nissan Tsuru, modelo 1994, color gris y placas de circulación de Aguascalientes, que conducía el señor Moisés, de 49 años y un taxi marca Nissan March, modelo 2020, color blanco con verde y número económico 2387, que conducía el taxista de nombre Odilón, de 64 años.