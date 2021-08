Un aparatoso accidente se registró el domingo por la mañana en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del poblado de Margaritas, en el municipio de Jesús María, que, por fortuna, no dejó personas lesionadas, aunque los daños materiales ascienden a más de 70 mil pesos, aproximadamente.

Fue a las 07:03 de la mañana cuando se reportó, al número de emergencias 911, que en la carretera federal No., 45 Norte, a la altura del puente del poblado de Margaritas, en Jesús María, una camioneta se había volcado, luego de chocar contra la barra de contención y contra otra camioneta.

Al lugar de los hechos, acudieron agentes de la Guardia Nacional, Bomberos Estatales y personal de Protección Civil Municipal de San Francisco de los Romo.

Al hacer su arribo, encontraron volcada, sobre su costado derecho, una camioneta Honda Fit, modelo 2015, color plata y con placas de circulación del estado de Zacatecas, la cual era conducida por una mujer identificada como Mónica, de 26 años, con domicilio en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

Asimismo, sobre el camellón central, se encontraba otra camioneta Chevrolet Tahoe, color rojo, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, conducida por un joven, de nombre José Mauricio, de 26 años.

Una vez que se confirmó que ambos conductores resultaron ilesos, no fue necesaria la presencia de alguna ambulancia.

Se estableció que la camioneta Honda Fit circulaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de sur a norte, cuando, al llegar al poblado de Margaritas, en Jesús María, la conductora perdió el control, por lo que fue a chocar contra la barra metálica de contención y luego se proyectó contra la camioneta Chevrolet Tahoe, a la que impactó por alcance.

Mientras la camioneta Honda Fit terminó volcada sobre su costado derecho, la camioneta Chevrolet Tahoe salió proyectada hacia el camellón central. Cabe destacar que, derivado del accidente, se generó un derrame de aceite de aproximadamente 50 metros de longitud, por lo que los Bomberos Estatales lo cubrieron con tierra para evitar algún otro percance.