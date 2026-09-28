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CIUDAD DE MÉXICO: El disparo del costo de la elección de 2027, en comparación con la de 2024, es por duplicar el sueldo a 51 mil 714 capacitadores y supervisores electorales.

Desde líderes morenistas hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum han criticado que el INE aumente en un 54 por ciento el costo de la contienda de 2027, por lo que han amenazado con aplicar un recorte a la solicitud de presupuesto del organismo.

El pago para dicha estructura temporal, que representa la columna vertebral de una elección, suma para el próximo año 7 mil 169 millones de pesos, es decir, el 53.2 por ciento del monto que solicitó el INE para organizar la contienda, que asciende a 13 mil 453 millones de pesos.

Hace tres años, la precariedad de los salarios de capacitadores y supervisores electorales provocó una crisis de personal, pues en pleno proceso renunció el 35 por ciento, indica un informe de la Dirección de Capacitación del INE.

Aunque poco a poco fueron sustituidos, previo a la contienda las renuncias se incrementaron, por lo que personal de oficinas centrales y juntas locales tuvo que intervenir de emergencia para sacar adelante la elección.

En 2024, la nómina para 49 mil 780 capacitadores y supervisores electorales ascendió a 4 mil 581 millones 953 mil pesos, monto que representó el 52 por ciento del costo total de la elección.

Ese año, el sueldo promedio de un capacitador electoral era de 9 mil 500 pesos mensuales, ahora será de 17 mil 500 pesos, y el de un supervisor pasará de 12 mil a 18 mil 500 pesos.

En la elección judicial de 2025, el INE aumentó los salarios a esa estructura, pero el pago ascendió a 3 mil millones, pues sólo se contrató a la mitad, es decir, 24 mil 912 empleados temporales. El nuevo sueldo provocó que únicamente renunciara el 12 por ciento.

Los Capacitadores y Asistentes Electorales (CAE) tienen tareas clave en la elección: desde febrero buscan a 13 millones de mexicanos que fueron seleccionados para ser funcionarios de casilla, los convencen para participar, los capacitan, les entregan la documentación electoral y los auxilian el día de la jornada. Los supervisores revisan que hagan su trabajo.

A cada CAE le corresponde garantizar que estén completas cuatro casillas; si los funcionarios renuncian, deben buscar a sus sustitutos. Ese personal, cuando abandona el INE, se va con otras empresas o dependencias que realizan sondeos en territorio.

Ahorran 450 mdp

Hace unas semanas, consejeros electorales acusaron a la Dirección de Capacitación del INE de provocar un retroceso por disminuir los días de capacitación a funcionarios de casilla.

En la primera etapa el plazo bajó de 52 días a 48 días, y en la segunda de 54 a 50 días.

De acuerdo con un informe de esa Dirección, eso permitirá ahorrar alrededor de 450 millones de pesos en el pago de 51 mil empleados temporales.

El reporte indica que los últimos días prácticamente los CAES concluyeron con el 98.5 por ciento de sus tareas, por lo que no genera impacto, y los obliga a esforzarse más días previos.