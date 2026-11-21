En Aguascalientes se inician casi 500 juicios de divorcio al mes, cifra que refleja una tendencia al alza en las separaciones legales.

El Poder Judicial del Estado registró 4 mil 316 nuevos procedimientos de enero a septiembre de 2026, lo que representa un promedio de 480 juicios de divorcio mensuales.

La cifra representa un incremento del 5.1% respecto a los 4 mil 106 procedimientos registrados durante el mismo periodo de 2025, equivalente a 210 casos adicionales en los primeros nueve meses de 2026.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, reconoció que los divorcios representan una carga importante para los juzgados familiares, principalmente cuando existen hijos menores de edad y desacuerdos entre los padres.

Explicó que las disputas relacionadas con los menores complican los procedimientos y prolongan su resolución, debido a que cada expediente requiere atender las circunstancias particulares de las familias involucradas.

Ocampo Vázquez estimó que cada juzgado familiar mantiene alrededor de 800 trámites relacionados con expedientes de divorcio, aunque aclaró que se trata de una cifra aproximada y que la carga de trabajo varía entre los juzgados que atienden estos asuntos.

La magistrada explicó que el Poder Judicial mantiene mecanismos de colaboración con instancias externas para atender los procedimientos familiares que requieren la intervención de especialistas, particularmente en áreas como psicología, trabajo social y tutoría.

Afirmó que esta coordinación no responde a una falta reciente de personal, sino que constituye una práctica desarrollada durante varios años.

Precisó que el Poder Judicial cuenta con sus propios departamentos de psicología y trabajo social, aunque también recurre al apoyo de otras instituciones para complementar la atención de los asuntos que se presentan en los juzgados.