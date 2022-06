Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El líder nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que quien busque dividir al partido por no coincidir con las decisiones de la dirigencia, se le acusará de traidor.

Esto en medio de la inconformidad por la renovación de órganos de dirección y las acusaciones del senador Ricardo Monreal de parcialidad rumbo a la elección presidencial de 2024.

«Este proceso (de la renovación) es abierto, porque queremos incorporar a más mexicanos y mexicanas en este proceso de transformación, y ahí si ya nadie puede quejarse de exclusión, de sectarismos, de grupos, de privilegios», mencionó.

«No hay excusas, no hay pretextos, nadie puede salir con cuentos de exclusión o de marginación. Está claro que a partir de esta convocatoria cualquier intento de división es traición. Es momento de unidad, es momento de confiar en la gente, de confiar en el pueblo», indicó.

Cuestionado de si su advertencia también está dedicada a Monreal, quien exigió terminar con el sectarismo, exclusión y garantizar piso parejo rumbo al 2024, Delgado respondió que está dirigida a quien no se ajuste a las reglas y quiera dividir.

«La división es traición. No quiere decir que estemos coartando la libertad de expresión, si algo tiene Morena es su pluralidad y somos respetuosos de los diferentes puntos de vista y se vale tener opiniones diferentes, pero eso es distinto a dividir», respondió.

«El partido no va a dar pretexto para divisiones justificadas. Vamos a conducirnos de manera imparcial, porque es nuestra responsabilidad, sabemos lo que está en juego. Bienvenidas las críticas, las sugerencias, los distintos puntos de vista, pero división es traición», insistió.

Sin mencionar a Monreal, quien aspira a la candidatura presidencial, agregó que el domingo pasado en Coahuila dejó claro que hay piso parejo para todos.

«No puede haber favoritismos, ni dados cargados, ni cartas marcadas para nadie», aseguró, tras recordar que las encuestas definirán candidaturas de Morena.

