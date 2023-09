Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Resulta y Resalta que Wendy Guevara convirtió el Teatro Metropólitan en un antro en el que homenajeó a Gloria Trevi, recreó los bailes de Las Perdidas y tuvo una actuación especial de Emilio Osorio.

Algunos fans llevaban diademas de cuernitos en alusión al Team Infierno, equipo formado durante La Casa de los Famosos México.

A las 21:20 horas se apagaron las luces y dichos cuernitos de diablo empezaron a brillar, mientras el escenario lo iluminaba un letrero con el nombre de Wendy y una corona.

Para calentar los ánimos de las 2 mil 800 personas, según la promotora Rating Media, Paola y Kimberly, de Las Perdidas, presentaron a «La Reina del Infierno». En las pantallas se proyectó un video con Guevara vestida de rojo, en honor a su equipo, por ser la primera trans en ganar un reality.

En escena apareció con body negro, larga cola roja y botas de tacón. Saludó e hizo la señal del Team Infierno, de crear cuernitos con la mano.

«Hermanas, qué bonita noche. Vamos a olvidarnos de la penetración y todo eso porque venimos a trabajar. Resulta y resalta que me voy a bajar con ustedes por allá», comentó Guevara, para caminar entre la gente.

La familia Guevara viajó desde León, Guanajuato, para acompañarla en el debut del Tour Resulta y Resalta. Entre el público destacaron Juan Osorio, Vanessa Claudio y Trixie Star.

Guevara puso a bailar a la gente con «Putssy», «Hey, Perra» y «Tu Malandrito». Sus fans brincaban para alcanzar los sombreros rosas con coronas y flores que lanzaban los bailarines en «Tapu».

«No inventen, ya me cansé y todavía no termina esto», confesó Guevara.

Luego le cedió el escenario a Emilio Osorio, compañero del Team Infierno, quien cantó «Si o Si».

«Agradecerle a Wendy, te amo. Estoy bien perro nervioso de estar aquí. Wendy es una reina y una campeona», dijo. Luego le dedicó «Coro de Amor» a su novia, Karol Sevilla.

Guevara se tomó un momento para interactuar con el público y recibir regalos.

Como fiel admiradora de Trevi, Guevara aceptó públicamente que estaba haciendo playback y recreó un popurrí con «Cinco Minutos», «Me Río de Ti», «Pelo Suelto», «Dr. Psiquiatra» y «Todos Me Miran».