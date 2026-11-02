Las categorías juveniles del Necaxa enfrentaron a Santos Laguna en Torreón, donde la Sub 19 cayó por 3-1, mientras que la Sub 21 consiguió una victoria por la mínima diferencia.

El conjunto Sub 19, dirigido por Josué Castillejos, enfrentó un complicado inicio ante el dominio local. Santos abrió el marcador al minuto 17, aunque los Rayos respondieron con aproximaciones y tiros de esquina en busca del empate. Sin embargo, durante el tiempo agregado del primer periodo, los laguneros aprovecharon un tiro libre para ampliar su ventaja a 2-0.

Al comenzar la segunda mitad, Santos consiguió su tercera anotación. Necaxa mantuvo sus intentos ofensivos y logró descontar hasta el minuto 87, cuando Leonardo Montoya convirtió un penal para establecer el marcador definitivo de 3-1.

Por su parte, la Sub 21, dirigida por Rigoberto Esparza, mostró mayor iniciativa desde el arranque. Leo Becerra, originario de Aguascalientes, aprovechó una jugada por el sector derecho y conectó un potente disparo desde el borde del área para colocar el 0-1.

Durante el complemento, los Rayos tuvieron la oportunidad de ampliar la ventaja mediante un penal al minuto 55, pero desperdiciaron la ocasión. Pese a ello, el conjunto necaxista mantuvo el orden defensivo y conservó la diferencia hasta el silbatazo final, asegurando tres puntos en su visita a Torreón, mientras la Sub 19 regresó sin unidades tras su compromiso ante los laguneros.