Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 14-Sep-2021 .-La regulación de la objeción de conciencia del personal médico para practicar abortos, legislada en México desde 2018, provocó hoy división entre los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría no lograr los votos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema.

Cinco Ministros afirmaron que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud debe ser anulado porque regula de manera deficiente la objeción de conciencia, mientras que tres anunciaron su voto en favor de un proyecto que deja vigente la norma, pero agregando varias aclaraciones y restricciones fijadas por la propia Corte.

El Pleno retomará el caso el 20 de septiembre, pues esta semana ya no tendrá sesiones, dado que el 14 y el 16 de septiembre son inhábiles para el Poder Judicial.

Será necesario que los tres Ministros restante sumen sus votos al grupo en favor de la invalidez, para que la Corte emita una sentencia en ese sentido, o que los tres apoyen el proyecto del Ministro Luis María Aguilar, para que exista un fallo en favor de la validez.

Una mayoría de seis o siete ministros por invalidar, resultará en la desestimación del caso y no habrá pronunciamiento de la Corte. Están pendientes las opiniones de los Ministros Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel, los dos últimos ausentes de la sesión de ayer.

El artículo 10 Bis de la Ley General de Salud fue impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y establece que el personal médico y de enfermería podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha legislación.