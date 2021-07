Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego que anunció que creará la empresa Gas Bienestar para competir en ese mercado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los distribuidores de gas LP lo dejan como demagogo y mentiroso por no cumplir su promesa de no aumentar los precios.

“¿Vamos a dejar en estado de indefensión a la gente? No lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando, entre otras cosas, además de afectar la economía popular, me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso”, afirmó en conferencia.

“Hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, el diesel, de la luz , del gas y lo he logrado cumplir en gasolinas, en la luz, en el diesel, pero aquí no puedo, ¿por qué? Además no hay ninguna razón, nada más es esto. Entonces, tenemos una forma, un mecanismo, vamos a bajar esto, a dejarlo por aquí, nada más para los gastos de operación y que ellos se apliquen, lo mismo, vamos a competir”.