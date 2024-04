CDMX.- Juan Gabriel y su «Amor Eterno», además de artistas como ABBA, Blondie, Green Day, The Cars, Bobby McFerrin, Kronos Quartet, The Notorious B. I. G. y Héctor Lavoe, entre otros, ya forman parte del canon musical en Estados Unidos.

Los nuevos miembros del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso incluyen el álbum de ABBA de 1976, Arrival (con hits como «Dancing Queen» y «When I Kissed the Teacher»); el disco de Blondie de 1978, Parallel Lines («Heart of Glass», «One Way or Another»); Dookie (1994, «Basket Case», «When I Come Around»), de Green Day, y temas icónicos como «Ain’t No Sunshine» (con Bill Withers), «Don’t Worry, Be Happy» (McFerrin), «El Cantante» (escrita por Rubén Blades, interpretada por Lavoe) y «Amor Eterno», del «Divo de Juárez».

La bibliotecaria del Congreso Carla Hayden anunció las 25 grabaciones incorporadas al registro este año, y señaló, en un comunicado, que son dignas de preservación «en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación».

Juan Gabriel falleció en 2016, a los 66 años, pero su hijo Iván Gabriel Aguilera dijo que el ídolo de Parácuaro, Michoacán, habría estado encantado de ver una de sus famosas composiciones enaltecida por el registro. Aguilera charló con la biblioteca sobre la incorporación de la canción. (Staff/Agencia Reforma)