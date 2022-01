Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En seis estados de la República, habrá elecciones para renovar la Gubernatura el 5 de junio de 2022: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En Durango también se renovarán 39 Presidencias Municipales y en Quintana Roo el Congreso local que tiene 25 diputaciones (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional).

En Aguascalientes, con Martín Orozco, y Tamaulipas, con Francisco García Cabeza de Vaca, gobierna el PAN; en Durango, con José Rosas Aispuro, y Quintana Roo, con Carlos Joaquín González, el PAN-PRD; en Oaxaca, con Alejandro Murat, e Hidalgo, con Omar Fayad, el PRI.

La alianza Va por México integrada por PAN, PRI y PRD anunció que irán en coalición en cuatro de las seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Los tres partidos reservaron, hasta el momento, su decisión de ir juntos o separados, en Oaxaca y Quintana Roo.

Las elecciones en estos estados se enfrentan a un panorama político en donde la correlación de fuerzas se ha modificado desde las últimas elecciones para Gobernador en 2016.

A casi seis años de aquel momento, las entidades han participado en las elecciones presidenciales de 2018 y, en algunos casos, comicios municipales o legislativos en 2021, lo que ha modificado el mosaico político local.

En 2016, Morena tenía menos de dos años de haber obtenido su registro como partido político nacional, y aunque participó con candidatos propios en la mayoría de esas entidades, su papel fue menor.

Sin embargo, luego del triunfo en la Presidencia de la República y del avance morenista en 2021 al ganar 11 de las 15 gubernaturas en disputa ( Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero y Campeche), las condiciones cambiaron en el mapa político.

Esos resultados han dado lugar a que el dirigente de Morena, Mario Delgado declare :»Vamos por seis de las seis».

En contraparte, el dirigente del PAN, Marko Cortés, de la alianza opositora, en declaraciones hechas públicas, reconoció dudas de sus triunfos este año, con excepción, quizá, de Aguascalientes, en donde gobiernan, pero en donde también registraron serios conflictos internos.

Lo que es un hecho es que las elecciones de 2021 alteraron la correlación de fuerzas del Ejecutivo estatal con el Congreso local en algunas de las entidades en disputa en 2022 y ponen en el aire los resultados y la posibilidad o no de que los partidos en el gobierno conserven el poder.

Tamaulipas gobernada por el PAN, Oaxaca por el PRI y Quintana Roo por PAN y PRD, son ejemplo de este fenómeno.

En Tamaulipas, el Gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca convive, después del 6 de junio de 2021, con un Congreso dividido: Morena tiene 18 de las 36 diputaciones locales. El PAN cuenta con 15 legisladores, el PRI con 2 y Movimiento Ciudadano, 1. En esa entidad acordaron ir en alianza PAN, PRI y PRD.

En Oaxaca, en donde gobierna Alejandro Murat del PRI, las elecciones pasadas dieron como resultado que de los 42 diputaciones renovadas en el Congreso local, Morena, PT y PVEM ganaran 27 escaños; PRI, PAN y PRD 13, y dos diputaciones más fueron para Nueva Alianza Oaxaca y el partido local Unidad Popular.

En Quintana Roo, entidad en donde gobierna el ex priista Carlos Joaquín González, y quien llegó al poder por una alianza entre el PAN y el PRD, la incertidumbre aumenta por la mayoría actual en el Congreso por parte de Morena, PVEM y PT con 15 de 25 diputaciones, frente a 8 de PAN, PRD y PRI, mientras que MC y Movimiento Auténtico Social tienen uno cada uno.

En esta entidad, además de la Gubernatura, el 5 de junio de 2022 se renovará el Congreso local y los partidos de Va por México no han decidido todavía ir juntos.

En 2021, en Quintana Roo se renovaron 11 ayuntamientos, de los cuales Morena ganó en la mayoría de ellos, (en siete). De los partidos en el gobierno, el PAN obtuvo 2 alcaldías, en tanto que el PRD ninguna. El nuevo aliado de los dos partidos, el PRI, obtuvo también una alcaldía.

Una Alcaldía más fue para el PVEM que hace seis años estaba aliado con el PRI y hoy está cerca de Morena.

